توقعات بخسارة العملة الرقمية البيتكوين 50% من قيمتها الحالية

اتجهت أكثر المؤشرات دقة لقياس توجهات سوق الكريبتو لخسائر جديدة لأكبر العملات الرقمية بيتكوين، حيث بات من المرجح أن تفقد بيتكوين ما يقرب من 50% من قيمتها الحالية.

وقال موقع investing إن سعر عملة البيتكوين تحوم خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأحد دون مستويات الـ 20 ألف دولار والتي تعد الأدنى منذ ما يقرب من عام ونصف العام، بينما تم مشاهدة أكبر العملات الرقمية دون تلك المستويات أكثر من مرة في الأيام القليلة الماضية.

بيتكوين تحتاج إلى الانخفاض قبل وضع قاع ماكرو

وفقا لمنصة التحليلات على السلسلة غلاسنود يبدو أن بيتكوين تحتاج إلى الانخفاض قبل وضع قاع ماكرو، وهو أحد أكثر مؤشرات السوق دقة، وتُظهر البيانات من المصادر بما في ذلك شركة التحليلات على السلسلة غلاسنود أن درجة بيتكوين MVRV-Z تشير بنسبة كبيرة جدًا إلى انعكاس السعر.

وبينما يستمر الجدل بشأن سقوط بيتكوين دون مستويات الدعم الرئيسية المقبلة عن سعر 17.6 ألف دولار، تشير الأرقام الجديدة إلى أنه من السهل أن ينخفض ​​السوق أكثر.

يقول فيلب فيلب، المؤسس المشارك لمجموعة التداول ديسنتريدر، إن درجة MVRV-Z الآن في منطقتها الخضراء الكلاسيكية، ولكن لم تصل بعد إلى النقطة التي رافقت قيعان الأسعار في الماضي.

قياس مدى ارتفاع أو انخفاض سعر بيتكوين

ويقيس MVRV-Z مدى ارتفاع أو انخفاض سعر بيتكوين الفوري بالنسبة لما يشار إليه بالقيمة العادلة، ويستخدم المؤشر القيمة السوقية وبيانات الأسعار المحققة جنبًا إلى جنب مع الانحراف المعياري لإنشاء ما تبين أنه أحد أكثر الأدوات كفاءة في توقع أعلى وأدنى مستويات بيتكوين.

تقول منصة البيانات LookIntoBitcoin لقد رصدت MVRV-Z كل قمة وقاع في زوج بيتكوين مقابل الدولار في تاريخها، وفعلت ذلك بدقة لمدة أسبوعين.

وفقا للبيانات قد ذهب المقياس إلى ما دون منطقته الخضراء بضع مرات، كان آخرها في مارس 2020، لكن المزيد من الضغط السلبي من شأنه أن يؤدي إلى تكرار الأداء.