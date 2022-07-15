هيئة البريد تعلن إضافة الفوائد على حسابات التوفير.. اعرف التفاصيل

أعلنت الهيئة القومية للبريد، عن إضافة الفوائد على حسابات التوفير، والتي يتم إضافتها فى شهر يوليو من كل عام، حيث يمكن للعملاء سحب الفوائد فى اليوم الثاني لإضافتها، عبر مكاتب البريد المنشرة فى كافة المحافظات والتي يتخطى عددها 4 آلاف مكتب.

شروط فتح حسابات توفير داخل مكاتب البريد المصري

وبحسب الصفحة الرسمية للبريد المصري، فأنه بإمكان المواطنين فتح حسابات توفير داخل مكاتب البريد المصري، حيث أنها متاحة للشخص الطبيعي بشرط ألا يقل السن عن 16 سنة، أما من يقل عمره يتشرط وجود واصي ومتاح للجهات الاعتبارية «شركة وهيئة».

المستدات المطلوبة لفتح حسابات توفير والرسوم

وأعلنت الهيئة، عن المستندات المطلوبة لفتح حسابات توفير وهي:

- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر وصورتين منه

- دفع رسوم فتح الحساب للأفراد 25 جنيهًا، وللشركات 50 جنيهًا والحد الأدنى لفتح الحساب للأفراد 100 جنيه، وللشركات 1000 جنية.

- الحد الأقصى لحساب التوفير والمحتسب عليه الأرباح هو 10 ملايين جنيه مصري للأفراد، 5 ملايين للشركات، وفي حالة زيادة الرصيد عن 10 ملايين جنيه مصري لا يتم منح الفائدة المقررة عن المبلغ الزائد عن الحد الأقصى.

- يتم إضافة العائد السنوي بنهاية العام المالي في يوم 30/6 من كل عام ويمكن للعميل صرفه اعتباراً من يوم العمل التالي لإضافته.

وسيلة التعامل.. بطاقة صراف اّلى ودفتر ورقي

وأشارات هيئة البريد، إلى أن وسيلة التعامل هي بطاقة صراف اّلى مُصدرة من البريد المصري، ودفتر ورقي فقط للقصر ولذوى الاحتياجات الخاصة.

وفي وقت سابق، كشفت دراسة للمكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي، حصول البريد المصري، على أفضل تقييمات لخمسة خدمات يقدمها ليصبح الأفضل في تطبيق التحول الرقمي في هذه الخدمات، وهي «تطبيق يلا سوبر آب، خدمة وصلها، خدمة ugotbox، الخدمات الحكومية، ميكنة الخدمات البريدية ومنظومة الدفع والتحصيل».