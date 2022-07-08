مكة المكرمة.. توفير 170 ألف وحدة إنارة لإضاءة المشاعر المقدسة للحجاج

وفّرت أمانة العاصمة المقدسة، مكة المكرمة، أكثر من 150 ألف وحدة إنارة بقدرات مختلفة، مثبتة على أكثر من 117 ألف برج وعامود بمختلف الارتفاعات في مكة، إلى جانب تهيئة شبكات الإنارة بالمشاعر المقدسة في (منى- عرفات- مزدلفة) بأكثر من 20 ألف وحدة إنارة مختلفة القدرات ومثبتة على ما يقرب من 5 آلاف برج وعامود بمختلف الارتفاعات، وذلك خدمة لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».

مكة .. جهاز فني متكامل يشرف على إضاءة العاصمة المقدسة

ويشرف على تهيئة وصيانة الإنارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة جهاز فني متكامل من مهندسين ومشرفين يقومون بالمتابعة الإدارية والميدانية لما يتعلق بشبكة الإنارة، إذ جرى توفير 60 صاريًا للإنارة لدعم الجهات الخدمية المشاركة في أعمال الحج ولأعمال الطوارئ، وتسخير فِرَق صيانة تعمل على مدار الساعة مزودة بكوادر من المهندسين وفنيين وعمال، و77 معدةً، بالتنسيق المستمر والمتواصل مع الشركة السعودية للكهرباء لدعم الطاقة الكهربائية لشبكات الإنارة.

أكثر من 899 ألف حاج يؤدون المناسك هذا العام

وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، بدء نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة، ضمن مناسك الحج، بينما كشفت هيئة الإحصاء السعودية عن العدد الدقيق للحجاج هذا العام، ونسبة الذكور إلى الإناث بينهم، إذ أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، اليوم الجمعة، أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ 899.353 حاجًّا وحاجة، منهم 779.919 حاجًّا قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 119.434 حاجًّا من مواطنين ومقيمين، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت «الإحصاء السعودية»، أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 486.458 حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من إجمالي أعداد حجاج الداخل والخارج 412.895 حاجَّةً، حسبما نقلت وكالة «واس».