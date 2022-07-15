عمرة المولد النبوي.. عودة بعد غياب 6 سنوات

يبحث كثير من المصريين عن موعد عمرة المولد النبوي لهذا العام ومتى ستنطلق أولى رحلاتها، خاصة وأن آخر مرة سافر فيها المصريون لأداء عمرة المولد النبوي كانت في عام 2016، وقال علاء الغمري عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن آخر مرة سافر خلالها المواطنون المصريون خلال شهر ربيع أول لأداء عمرة المولد النبوي كان عام 2016، لافتا إلى أنه خلال السنوات الـ6 الماضية كان موسم العمرة يبدأ خلال شهر جمادى ثان أو من شهر رجب، أو يتم إلغاؤه كما حدث بعامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.

عمرة المولد النبوي.. الآلاف يتطلعون إليها

وأضاف لـ«الوطن» أن آلاف المصريين يتطلعون لأداء عمرة المولد النبوي خلال العام الهجري الجديد 1444، والتي ستكون خلال شهر أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن كل شركات السياحة المصرية تتطلع لأن تسمح وزارة السياحة والآثار ببدء موسم العمرة مبكرا بما يسمح للمواطنين المصريين بأداء عمرة المولد النبوي لهذا العام.

وأشار إلى أن المصريين لديهم مواسم يفضلون السفر خلالها لأداء العمرة منها عمرة المولد النبوي الشريف، موضحا أن الأسباب التي تجعل المواطنين يفضلون السفر خلال تلك الفترة هو أن أسعار برامج العمرة بها تكون أرخص بالمقارنة بعمرة رمضان ومنتصف شعبان، فضلا عن أن عدد المعتمرين بها يكون أقل، علاوة عن أنها توافق ذكرى مولد الرسول -صل الله عليه وسلم -.

عمرة المولد النبوي.. في انتظار فتح باب التسجيل

وأوضح أن شركات السياحة تأمل في أن تفتح وزارة السياحة والآثار باب تسجيل أسماء الشركات الراغبة في تنظيم برامج العمرة خلال العام الجديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إضافة إلى الإعلان عن الضوابط المنظمة لرحلات العمرة هذا العام وذلك حتى تبدأ الشركات في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة وتستعد جديا لانطلاق الرحلات.

وعن أسعار عمرة المولد النبوي، أكد الغمري، أن هذا الحديث سابق لأوانه فلم تعلن وزارة السياحة والآثار عن رؤيتها لموسم العمرة الجديد حتى الأن وما إذا كان سيبدأ من عمرة المولد النبوي أم لا، كما لم يتم الإعلان عن عدد تأشيرات العمرة التي ستنظمها مصر خلال العام الهجري الجديد.