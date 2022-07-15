سيارات هيونداي وكيا وبيجو في مزاد يوم 19 يوليو.. اعرف التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عن تنظيم مزاد علني لبيع سيارات جمارك بورسعيد ودمياط، يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو الجاري في تمام الساعة 12 ظهرًا، بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم في الجيزة، وجاءت تفاصيل مزاد السيارات والبضائع المتاحة يوم 19 يوليو 2022، على النحو التالي:

مزاد سيارات 19 يوليو

ووفق بوابة التعاقدات العامة يشمل مزاد السيارات بيع أنواع ملاكي ودراجة نارية ماركات «هيونداي - كيا - جاوا - هوندا - بيجو»، وبضائع جمارك بورسعيد ودمياط تشمل «تكييفات - علب هدايا فارغة - تليفونات محمول ولوازمها - سماعات - حبال وشبك صيد - ألواح جبس بورد -ملابس - أقمشة - أثاث - أجهزة رياضية - أدوات منزلية - مسحوق غسيل معبأ - نجف وأباليك ووحدات اضاءة - تبغ ودخان - مفروشات - طوب اسمنتي - كراتين فارغة - ورق - أحذية - أجهزة كهربائية - كمبيوترات وأجزاءها ولوازمها».

ويجب أن يدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، وأن تكون كراسة الشروط بصحبة المتزايد، على أن يتم دفع 30% في رسوم المزاد ويتم دفع باقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع دون عمولة والمعاينة هي أساس البيع.

وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية أنه يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحاضرين في المزاد، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أعلنت أيضًا عن تنظيم مزاد علني لبيع سيارات جمرك السويس والسخنة ملاكي وبيك أب ، يوم 17 يوليو الجاري، وذلك لبيع سيارات ملاكي وبيك أب ماركات مختلفة، أبرزها «شيفروليه، مرسيدس، سكودا، كاديلاك، متسوبيشي، نيسان»، كما أعلنت الهيئة عن مزاد آخر يوم 18 يوليو الجاري ماركات «رينو، شيفروليه، ميتسوبيشي، هيونداي، دايو، كيا، فيات، هيونداى، بيجو، مرسيدس، داتسون، مازدا، تويوتا، bmw، اوبل، نيسان، ايسوزو،gmc ، فورد، دودج، سي زد، هوندا»، داخل قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم في الجيزة