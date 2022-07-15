العيد القومي لمحافظة القاهرة 1053.. طفرة في المشروعات القومية

تحتفل محافظة القاهرة في السادس من يوليو كل عام بالعيد القومي لها، حيث تحتفل العاصمة خلال الشهر الحالي بالعيد القومي 1053، ومن مظاهر الاحتفال شهد اليوم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أداء صلاة الجمعة اليوم بمسجد الحسين بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ومنهم اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، ومحمد منار وزير الطيران المدني، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، بالإضافة إلى وزير المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد أبو الحسن، وعدد من قيادات المحافظة.

تطوير القاهرة التاريخية

العيد القومي لمحافظة القاهرة الموافق 6 يوليو من كل عام يوافق ذكرى إنشائها على يد القائد جوهر الصقلي بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله عام 969م وتعد العاصمة من أجمل وأقدم مدن العالم وتشهد القاهرة حاليا طفرة في المشروعات القومية من إقامة كباري ومحاور لتسيير الحركة المرورية والحد من أي زحام أو اختناقات، فضلا عن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، والقضاء على العشوائيات الخطرة وتغيير حياة المواطنين للأفضل ونقلهم إلى وحدات سكنية مجهزة في الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة ومعا والخيالة وغيرها من مشروعات الإسكان الجديدة التي تستوعب سكان العشوائيات.

القاهرة من أهم 10 مقاصد سياحية

تعد محافظة القاهرة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، من أقدم وأعرق المدن الشاهدة على حضارات عديدة مرت بها والمقصد العالمي للسياحة والثقافة والفنون ومركز التقاء للأعمال والتجارة والعلوم، وتسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها، كما تضم القاهرة آثار فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية وإسلامية جعلتها مدينة ساحرة تجذب السائحين لزيارتها وتم اختيارها واحدة من أهم 10 مقاصد سياحية في العالم، كما تم اختيارها عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي هذا العام.

التكافل الاجتماعي

وشهدت المحافظة اليوم بدء أعمال توزيع 4 أطنان من صكوك أضاحي الأوقاف البلدية كأول دفعة يتم توزيعها بمحافظة القاهرة على الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون بين الأوقاف والتضامن ومحافظة القاهرة.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، حرصه على المشاركة بهذا اللقاء الذي يوافق احتفال محافظة القاهرة بعيدها القومي 1053 مشيدا بدور وزارة الأوقاف في إرساء مبادئ الدين المعتدل الوسطي بعيداً عن التطرف والأفكار الخاطئة، والإنجاز غير المسبوق في مشروع صكوك الأضاحي ومشروع صكوك الإطعام لتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع والوطن تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».