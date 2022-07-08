محافظ القاهرة يوزع اللحوم والمواد الغذائية على الأسر في حي الأسمرات

وزع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اللحوم والمواد الغذائية على عدد من الأسر والمرأة المعيلة بحي الأسمرات، بهدف إدخال البهجة عليهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ القاهرة أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية قدمت نموذجًا مميزًا، وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، بها وحدات لائقة كاملة التأثيث لبدء حياة كريمة لقاطني العشوائيات، مشيرا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة.

وأضاف اللواء خالد عبد العال أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكل المدن الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير الآمنة.