محافظ القاهرة: انتظام العمل بمواقف السرفيس والنقل العام

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية شملت عدداً من مواقف أتوبيسات النقل العام وسيارات الأجرة و«السرفيس»، اليوم الخميس، لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، من بينها موقف عبدالمنعم رياض بمنطقة وسط القاهرة، وموقف الألف مسكن بمصر الجديدة.

تعريفة عادلة تراعي مصلحة المواطن والسائق

وأكد محافظ القاهرة، خلال الجولة التي رافقه فيها عدد من قيادات المحافظة ومسؤولي الأجهزة التنفيذية، أنه تم وضع تعريفة عادلة للركوب، تراعي مصلحة المواطن والسائق، مشيراً إلى أن الزيادات في أسعار التذاكر وأجرة المواصلات كانت طفيفة للغاية، لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية.

وضع لوحات توضح التعريفة الجديدة

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالاطلاع على التعريفة الجديدة عبر اللوحات المنتشرة فى كافة المواقف، لمعرفة قيمتها، لمنع استغلالهم، مشيراً إلى أن الزيادات في أغلب خطوط موقف عبدالمنعم رياض لم تتجاوز 25 قرشاً.

وحرص المحافظ، خلال الجولة، على التأكد من التزام السائقين بوضع اللافتات الخاصة بخطوط السير والتعريفة الجديدة، كما التقى عدداً من المواطنين والسائقين، الذين أبدوا رضاهم عن التعريفة الجديدة.

ملصق خاص بأجرة المواصلات

وأضاف محافظ القاهرة أن العمل منتظم بجميع مواقف السرفيس والأقاليم والنقل العام، مشيراً إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلق أي شكاوى عن مخالفة التعريفة الجديدة، مشيراً إلى أن رؤساء الأحياء، بالتنسيق مع إدارتي السرفيس والمواقف والإدارة العامة للمرور، يقومون بالمرور الدوري على مدار اليوم، لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، متضمناً خط السير والأجرة المقررة، والتعامل مع أي مخالفات، ولفت المحافظ إلى أنه تم تخصيص رقم الخط الساخن 114، ورقم 15496 لتلقي شكاوى المواطنين.

رافق المحافظ في جولته كل من اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء إبراهيم عوض، السكرتير العام المساعد، واللواء عاطف غالي، مدير مشروع السرفيس، وعدد من قيادات المحافظة.