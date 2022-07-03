رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الإسكندرية

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل قليل، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2022، ومنها نتيجة الدبلومات الفنية 2022 في محافظة الإسكندرية، ووجّه الشكر إلى جميع كوادر التعليم الفني والطلاب وأولياء الأمور، على الجهد الذي بذلوه طوال العام الدراسي.

ويبحث كثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الدبلومات الفنية في الإسكندرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، حيث تشغل تلك النتيجة اهتمام الآلاف من العائلات في الإسكندرية، ويرغب الطلاب وأولياء الأمور، في الاستعلام عن نتائج الامتحانات 2022 للتعرف على النتيجة.

ويمكن الدخول إلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية في الإسكندرية لمعرفة النتيجة الخاصة بطلاب الدبلومات الفنية في الإسكندرية العام الدراسي 2021/2022، من هنا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 في الإسكندرية

لمعرفة نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم، عليك اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على رابط بوابة التعليم الفني عبر الرابط الرسمي الخاص بالنتائج من هنا.

2- الضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

3- اختيار الشعبة الخاصة بك سواء «صناعي - زراعي - فندقي - تجاري».

4- تحديد المحافظة التي تقيم بها.

5- إدخال بيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية.

6- ادخل بياناتك الشخصية المطلوبة ثم أضف رقم الجلوس من اليسار إلى اليمين.

7- اضغط على زر استعلام.

8- وبعد اتباع تلك الخطوات سيظهر للطالب تقديره في الدرجة الكلية ونسبته التي حصل عليها.

يذكر أنّ محافظة الإسكندرية، حصدت مراكز متقدمة في نسبة أوائل الدبلومات التعليم الفني 2022.