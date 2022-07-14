اخبار الإسكندرية في 24 ساعة.. حريق وتصادم وغرق

شهدت الإسكندرية العديد من الأحداث خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تباينت الحوادث ما بين حريق وتصادم وغرق، أسفر كل منهم عن عدد من الخسائر المختلفة، مما تسبب في حزن واستياء عدد من المواطنين بالإسكندرية.

تفاصيل حريق سوق الحرمين بالإسكندرية

بدأت الحريقة بأندلاع النيران في 4 أكشاك موجودة في سوق الحرمين التابع لحي المنتزه التاني، شرق الإسكندرية، حيث تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بوجود حريق في سوق الحرمين، وتوجه على الفور ضباط المباحث برفقة الحماية المدنية و سيارات الإسعاف على الفور الى مكان الحريق، تمت السيطرة على الحريق ولم يسفر عن اي اصابات واقتصر على الخسائر المادية فقط واختناق 5 أحصنة من دخان الحريق.

تفاصيل تصادم ترام وسيارة ملاكي بالإسكندرية

وفي حادثة أخرى اصطدم ترام بسيارة ملاكي اليوم عند مزلقان سان ستيفانو بالإسكندرية، وكان السبب في التصادم تجاوز السيارة الملاكي المزلقان أثناء مرور الترام، لم يسفر التصادم عن اي إصابات واقتصرت على بعض التلفيات في السيارة والترام، مع تحرير محضر لسائق السيارة الملاكي.

تفاصيل انتشال الغريق رقم 10 بالإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية خلال الأيام الماضية العديد من حالات الغرق وصلت الى 11 حالة، وكانت أخرها اليوم، حيث استطاع فريق <<غواصين الخير>> برفقة فريق الانقاذ من انتشال جثمان الغريق، محمد سيد، 22 سنة، في قرية <<سيلفر بيتش>>، غرب الإسكندرية ،فقد نجحت فرق الإنقاذ بالاسكندرية من انتشال جثث 10 غرقى من اصل 11 حالة غرق، واستمرار البحث عن الغريق رقم 11، والذي لقى مصرعة ثاني أيام عيد الاضحى في شاطئ النخيل.