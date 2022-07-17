اعرف أجرة مواصلات موقف المرج للمحافظات.. منعا لتلاعب السائقين

خصصت محافظة القاهرة خطا ساخنا للإبلاغ عن أي شكاوى بشأن تعريفة الركوب الجديدة حيث يمكن لأي مواطن الإبلاغ عن أى تجاوز أو مخالفة على رقمي 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين، واتخاذ إجراء قانونى ضد المخالفين.

وأكدت محافظة القاهرة أنها تضم 10 مواقف للسرفيس تخدم 268 خطًا، وموقفين للأقاليم بالمرج وحلوان يخدمان 57 خطا، منها 41 خطًا يخدمها موقف المرج، وتعريفة الركوب في موقف المرج كالتالي:

خطوط الوجه القبلي

- المرج أسيوط 111.30 جنيه.

- المرج سوهاج 123 جنيها.

- المرج الفيوم 25.70 جنيه.

- المرج أبشواي 27.85 جنيه.

- المرج قنا 140 جنيها.

- المرج ملوي 96.30 جنيه.

- المرج المنيا 86.70 جنيه.

- المرج بني سويف 34.25 جنيه.

- المرج الواسطى 32 جنيها.

- المرج يوسف الصديق 31 جنيها.

- المرج الوادي الجديد 147.70 جنيه.

- المرج السويس 27.85 جنيه.

- المرج بورتو السخنة 34.25 جنيه.

- المرج الإسماعيلية 25.70 جنيه.

- المرج فايد 25.70 جنيه.

- المرج القصاصين 22.50 جنيه.

- المرج القنطرة 33.20 جنيه.

- المرج التل الكبير 22.50 جنيه.

- المرج بورسعيد 61 جنيها.

- المرج الطور 73.85 جنيه.

- المرج نويبع 111.30 جنيه.

- المرج العريش 64.20 جنيه.

- المرج رفح 78.15 جنيه.

- المرج العلمين 85.60 جنيه عادي.

- المرج العلمين 93.10 جنيه مكيف.

- المرج الإسكندرية 58.85 جنيه.

تعريفة خطوط الشرقية

- تعريفة المرج العاشر من رمضان 10.70 جنيه.

- المرج فاقوس 30 جنيها.

- المرج بلبيس 12.85 جنيه.

- المرج الحصرى أكتوبر 10.70 جنيه.

- المرج أكتوبر من القديم 14 جنيها.

- المرج الهرم 6.45 جنيه.

- المرج كفر الدوار 36.40 جنيه.

- المرج رشيد 44.95 جنيه.

- المرج بنها 10.70 جنيه.

- المرج العاصمة الإدارية 24.65 جنيه.

- المرج بدر 10.70 جنيه.

- المرج عبود 5.35 جنيه.

- المرج الزاوية 5.35 جنيه.

- المرج مسطرد 2.15 جنيه.

- المرج دائري 3.25 جنيه.

- المرج عزبة - مترو 3.25 جنيه.