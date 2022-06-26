خطوات تحويلات الطلاب بين المدارس 2022 داخل محافظة القاهرة

يتساءل عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب عن موعد وخطوات تحويل الطلاب بين المدارس خاصة بمحافظة القاهرة، وأكدت المحافظة أنه قريبا سيتم فتح باب التحويلات أمام طلاب المدارس على الموقع الإلكتروني لمحافظة القاهرة، وحددت محافظة القاهرة في تقرير لها ضوابط وخطوات الحصول على خدمة تحويل الطلاب بالمدارس 2022-2023 حيث تتيح الخدمة لولى الأمر تقديم طلب تحويل مدرسي على النحو التالي:

- تقديم طلب التحويل من خلال ملء بيانات استمارة التحويل المعدة لذلك وتحديد الرغبات المختلفة وفقا لتعليمات مديرية التعليم بالقاهرة

- إمكانية طباعة استمارة طلب التقديم من خلال الرقم القومي لإرفاقها مع المستندات المطلوبة

- امكانية الاستعلام عن نتيجة طلب التحويل من خلال الرقم القومي بعد ظهور النتيجة .

خطوات التقديم الإلكتروني للتحويل بين المدارس

- ادخل على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنا

- اضغط على لوحة الخدمات.. اختر خدمات التعليم الأساسي.. التحويلات المدرسية

- تظهر لك قائمة تعليمات مديرية التعليم بالقاهرة لتنظيم عملية التحويل، اقرأ التعليمات بدقة ثم اضغط على «موافق».

- سوف تظهر لك قائمة بها 3 اختيارات:

استمارة طلب التحويل.. طباعة التحويل .. الاستعلام عن نتيجة التحويل

- لتقديم طلب التحويل اضغط على «استمارة طلب التحويل» واملأ البيانات المطلوبة واضغط على «التالي».

- يستكمل ولي الأمر طلب التحويل والإقرار ويتم الضغط على «التالي».

- يظهر لك ما تم إدخاله من بيانات ويتم تأكيد الطلب بالضغط على «تأكيد طلب».

قبول طلب التحويل

- عند قبول طلب التحويل يتم ارسال رسالة بقبول الطلب وعلى الطالب طباعة استمارة التحويل بالضغط على خانة «طباعة التحويل».

- بعد مرور الفترة الزمنية المحددة يقوم ولي الأمر بالاستعلام عن نتيجة طلب التحويل إلكترونيا من خلال الضغط على «الاستعلام عن طلب التحويل» ثم إدخال الرقم القومي.

- في حالة القبول تظهر لك رسالة القبول مع بعض التعليمات الخاصة بالإجراءات الخاصة بدفع الرسوم.

- في حالة الرفض ستظهر لك رسالة بالرفض.