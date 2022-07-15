تعرف على أسعار الذهب في تعاملات منتصف اليوم

أعلنت شعبة الذهب عن أسعار المعدن الأصفر في منتصف تعاملات اليوم، حيث سجلت أسعار أوقية الذهب حوالي 1709 دولارات، فيما سجل سعر الذهب عيار 21 حوالي 990 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 1132 جنيها، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 848.5 جنيه، فيما سجل الذهب عيار 14: حوالى 662 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 7920 جنيها.

استقرار الذهب عالميا

وقالت الشعبة إن هناك استقرارا في الأسعار خلال الفترة الحالية، نظرا لاستقرار أسعار الذهب عالميا، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار في الأسعار حتى نهاية الشهر الجاري، حيث تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محال الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.

أسعار العملات أمام الدولار

ويشهد العالم حاليا حالة من الاضطرابات الاقتصادية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية المشتعلة حاليا، ما تسبب في تذبذب الأسعار عالميا، بالإضافة إلى صعود سعر الدولار باعتباره ملاذا آمنا للقيمة، ليرتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام حوالى 6 عملات 13%، ولأول مرة منذ أكثر من 20 عاما يتساوى سعر صرف الدولار أمام اليورو، في سابقة لم تحدث منذ سنوات، وتأرجح سعر اليورو مباشرة فوق مستوى تعادله مع الدولار بعد يوم من انخفاضه عن هذا المستوى لأول مرة منذ 20 عاما.

الذهب ملاذ آمن للادخار

وبحسب البيانات العالمية فإن الجنيه الإسترليني هبط سعره بنسبة 0.2% أما الدولار نتيجة المخاوف المتوقعة بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني، ونتيجة لعدم استقرار العملات عالميا يتجه البعض إلى شراء الذهب كونه ملاذا آمنا لحفظ قيمة النقود، بالإضافة إلى اتجاه البعض الآخر لشراء العقارات أو وضع الأموال كمدخرات في البنوك بفائدة تصل إلى حوالي 14% حاليا.