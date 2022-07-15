أسعار الذهب اليوم في مصر تنعش حركة البيع بالفيوم: «كله بيشتري»

ازداد الإقبال على شراء المصوغات الذهبية كثيراً بمحافظة الفيوم، بعد انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر، حيث فضّل الكثيرون شراء الذهب خلال هذه الأيام نظراً لانخفاض أسعاره بصورة ملحوظة، خاصة من المقبلين على الزواج حيث يقومون بشراء الشبكة أو ذهب الخطوبة، وذلك للاستفادة من فارق السعر وشراء كميات أكبر من الذهب، كما انتشرت ظاهرة شراء سبائك الذهب من المواطنين والاحتفاظ بها أملاً في ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى، وتحقيق ربح من خلال الاستفادة بفارق السعر.

وتقدم «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مصر، في ظل ما تقدمه لقرائها ومتابعيها في كل مكان من خدمات يومية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وشهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، ارتفاعاً طفيفاً عقب انخفاضه خلال اليومين الماضيين بصورة كبيرة، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة، 1177 جنيها للشراء، و1165 للبيع، بينما سجل سعر الذهب عيار 21 قرابة 990 جنيها للشراء و985 للبيع، مع زيادة مصنعية تتراوح بين 20 إلى 60 جنيها للجرام الواحد، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قرابة 890 جنيها مع زيادة 80 إلى 120 جنيها مصنعية على كل جرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 8055 جنيها.

إقبال على شراء الذهب بالفيوم

وقالت نهى أبو الغيط، أحد أشهر باعة الذهب بمحافظة الفيوم، إنّ انخفاض أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، تسبب في زيادة حركة البيع والشراء بعدما شهدت ركوداً لفترة طويلة، موضحةً أن الإقبال ازداد كثيراً من العرسان الذين هرعوا لشراء ذهب الخطوبة أو الشبكة بعدما انخفض سعر الذهب خوفاً من زيادته مرة أخرى، مُضيفة أنّ الإقبال على الشراء تفوق على البيع بصورة كبيرة، حيث أنّ من يمتلكون ذهبًا يحفظونه الآن ولا يريدون بيعه اعتقاداً منهم أنّ الأسعار قد ترتفع خلال الأيام المقبلة، وأنهم يجب أن يحتفظوا به ليبيعوه بأغلى سعر ممكن.

إقبال على شراء السبائك

وأضافت «نهى» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الكثيرين خلال الأيام القليلة الماضية، أقبلوا على شراء سبائك الذهب التي تتراوح أوزانها بين 10 و25 جراما، ليحفظوا أموالهم في صورة سبيكة ذهبية، ويبيعوها في حال ارتفعت الأسعار، وبالتالي يحققون أرباحا من خلالها.