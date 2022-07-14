انهيار أسعار الذهب العالمية.. والدولار ينتعش وسط توقعات برفع الفائدة

شهدت أسعار الذهب استمرار انهيارها متأثرة بصدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي وبيانات البطالة اليوم، إذ سجل مؤشر أسعار المنتجين زيادة على أساس سنوي في شهر يونيو بنسبة 11.3%، بجانب ارتفاع نسب البطالة وتلقي 244 ألف طلب إعانة بطالة، مع تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة هذا الشهر؛ لمحاربة التضخم الحاد، بحسب موقع «إنفيستينج».

وذكر الموقع، أنّ أسعار الذهب انخفضت في المعاملات الفورية بنحو 2.07% مستقرًا عند مستوى الـ1698.37 دولار، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 2.18% لتصل إلى 1697.90 دولارًا.

بيانات البطالة ومؤشر أسعار المنتجين

وأشار إلى أنّ مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي عن شهر يونيو سجل زيادة بنسبة 11.3% وقد توقع الخبراء ارتفاعًا بـ10.7% بعد ارتفاعه بـ10.8% في شهر مايو، بينما سجّل مؤشر أسعار المنتجين على أساس شهري زيادة بنسبة 1.1%% فيما توقع الخبراء أن يرتفع بـ 0.8%، كما ارتفع عن شهر مايو.

244 ألف طلب إعانة بطالة

ورصد الاقتصاد الأمريكية تلقي 244 ألف طلب إعانة بطالة، فيما توقع الخبراء تلقي 235 ألف طلب إعانة، كما حدث في الأسبوع الماضي.

وارتفع الدولار الأمريكي في وقت مبكر من التعاملات الأوروبية اليوم الخميس، واستمر في مسيرته على خلفية التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بشكل كبير بعد صدور بيانات التضخم الأخيرة.

وانعكست بيانات البطالة، ومؤشرات أسعار المنتجين السلبية، على أسعار الذهب بالسلب وجعلها تهبط دون الـ 1700 دولار للأوقية.