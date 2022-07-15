تعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

شهد سعر جرام الذهب عيار 21، استقرارا كبيرا خلال الأيام الأخير الماضية، وذلك بالتزامن مع احتفال المواطنين بعيد الأضحى المبارك، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة نحو 990 جنيها «شراء» وسجل عيار 21 «بيع» 985 مع وضع ما بين 40 - 60 جنيهًا على كل جرام، كمصنعية بالإضافة إلى قيمة مضافة، فيما سجل الذعب عيار 18- 899 «شراء» وسجل عيار 18 «بيع» 890 بالإضافة، وسعر الجنيه الذهب 8055 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 بداية الشهر الجاري

وبحسب بيانات شعبة الذهب فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر سجل 990 جنيها في بداية الشهر الجاري وبالتحديد في يوم الجمعة 1 يوليو، وهو نفس السعر الذي يباع به اليوم في الأسواق.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة مقارنة بالأمس

أما إذا تم مقارنة أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بتعاملات، أمس الخميس، فإنه يتضح أن هناك تراجعا في الأسعار بقيمة خمسة جنيه، وانخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 657 جنيها للجرام، فيما تراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 844 جنيها للجرام، وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 985 جنيها للجرام للبيع، وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1126 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 7880 جنيها، حيث يرتبط سعر الجنيه الذهب بأسعار الجرام عيار 21، فيما سجل سعر الذهب عالميا خلال منتصف تعاملات الجلسة لنحو 1699 دولارا للأوقية، بنسبة تراجع قدرها 2.07%.

ويعتبر الذهب عيار 21 هو الذهب الأكثر انتشارا في السوق المصري، حيث يشهد الذهب عيار 21 إقبالا كبيرا في السوق المصري، واعتبر هو العيار المرغوب لدى كل المواطنين مع اختلاف مستوياتهم الاجتماعية، ويعتبر هو الأكثر مبيعا للعرائس والسيدات الراغبات في استخدامه كزينة.