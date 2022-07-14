سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم.. انخفاض بقيمة 5 جنيهات

انخفضت أسعار الذهب اليوم بقيمة 5 جنيهات مقارنة بأسعار الذهب في صباح تعاملات اليوم الخميس، مما زاد عمليات البحث عن سعر جرام الذهب عيار 21 في الساعات القليلة الماضية لمعرفة سعر العيار الأكثر مبيعا للمعدن الأصفر في محلات الصاغة.

وتستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة الخميس 15 يوليو على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 980 جنيهًا للبيع، و990 جنيهًا للشراء مسجلا انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات عن تعاملات صباح اليوم التي سجلت 985 جنيهًا للبيع، و995 جنيهًا للشراء.

كما سجل جرام الذهب عيار 18، سعر 840 جنيها للبيع و849 جنيهًا للشراء، وكانت تعاملات الصباح بسعر 844 للبيع و853 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 1,120 جنيه للبيع، و1,131 جنيه للشراء اليوم الخميس 14 يوليو.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب بين 1,120,000 جنيه لعمليات البيع، و1,131,429 جنيه لعمليات الشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال 1,037 جنيه، وسجل الذهب عيار 22 سعر 950.80 جنيه، كما سجل الذهب عيار 21 سعر 907.60 جنيه، وسجل الذهب عيار 18 سعر 777.94 جنيه، أما الجنيه الذهب فسجل سعر 7,261 جنيه في أسواق المال.

وجدير بالذكر أن أسعار الذهب العالمية مستمرة في انهيارها متأثرة بصدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي وبيانات البطالة اليوم، وفق موقع «إنفيستينج»، إذ سجل مؤشر أسعار المنتجين زيادة على أساس سنوي في شهر يونيو بنسبة 11.3%، مع ارتفاع نسبة البطالة، ومن المتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة هذا الشهر لمحاربة التضخم.