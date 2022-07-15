حالة الطقس غدا السبت 15-7-2022 في مصر.. حار ورطوبة عالية ورياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، توقعات حالة الطقس غدا السبت الموافق 16 يوليو، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كل الأنحاء، وتنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن المتوقع لـ حالة الطقس غدا أن يكون هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و 1.75 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة للبحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و 2.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة الطقس غدا السبت

القاهرة 34 - 24

الإسكندرية 30 - 24

وادي النطرون 33 - 24

طنطا 33 - 24

شبين الكوم 34 - 24

دمنهور 33 - 24

بلطيم 30 - 23

مطروح 29 - 22

السلوم 30 - 33

سيوة 35 - 21

بورسعيد 31 - 24

دمياط 30 - 24

الزقازيق 34 - 24

المنصورة 33 - 25

الإسماعيلية 35 - 24

السويس 34 - 23

العريش 31 - 24

رفح 31 - 24

رأس سدر 35 - 25

نخل 33 - 20

نويبع 36 - 26

طابا 33 - 24

كاترين 32 - 18

الطور 35 - 28

شرم الشيخ 38 - 28

الغردقة 37 - 27

مرسى علم 36 - 27

الفيوم 34 - 23

بني سويف 35 - 25

المنيا 35 - 23

أسيوط 36 - 24

سوهاج 36 - 25

قنا 37 - 26

الأقصر 38 - 27

أسوان 39 - 28

إدفو 39 - 28

أبو سمبل 41 - 28

الوادي الجديد 38 - 27

شلاتين 36 - 26

أبو رماد 35 - 26

حلايب 33 - 28

رأس حدربة 32 - 28