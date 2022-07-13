حالة الطقس غدا الخميس 14-7-2022 في مصر.. ارتفاع الرطوبة ونشاط الرياح

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تشهد حالة من الاستقرار بشأن معدلاتها الطبيعية حتى مطلع الأسبوع المقبل، وفقًا لما أعلنته في بيان صادر عنها، ضمن تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة، غدًا الخميس الموافق 14 يوليو الحالي.

وتابع خبراء الأرصاد، أن طقس غد سيظل حارا ورطبا على محافظات شمال وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ومحافظات القاهرة، في حين يستمر الطقس الشديد الحرارة على مدن ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر ووسط سينا، بينما يسود طقس معتدل ليلًا على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس

كما حذرت الأرصاد الجوية، استمرار نشاط للرياح على جميع مدن الجمهورية، وهو ما سيعمل على تقليل الإحساس بحرارة الطقس وارتفاع نسب الرطوبة، كما حذرت رواد الشواطئ من ارتفاع الأمواج البحرية بمعدل مترين، مما يشكل خطرا على المصطافين لهذا يجب الحذر في أثناء السباحة في البحر المفتوح.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس

كشف خبراء الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، والتي جاءت كما يلي، وفق بيان الهيئة:

القاهرة 34 24

الإسكندرية 30 25

وادي النطرون 34 24

طنطا 33 25

شبين الكوم 33 24

دمنهور 33 24

بلطيم 30 23

مطروح 29 24

السلوم 30 24

سيوة 35 22

بورسعيد 31 25

دمياط 30 24

الزقازيق 33 24

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 24

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 33 25

نخل 34 20

نويبع 36 26

طابا 34 24

كاترين 33 18

الطور 34 26

شرم الشيخ 37 29

الغردقة 37 29

مرسى علم 37 27

الفيوم 35 24

بني سويف 35 25

المنيا 36 25

أسيوط 36 26

سوهاج 37 26

قنا 39 27

الأقصر 40 28

أسوان 41 28

إدفو 41 29

أبو سمبل 41 28

الوادي الجديد 38 27

شلاتين 36 26

أبو رماد 35 26

حلايب 33 28

رأس حدربة 32 28