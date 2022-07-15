الرقصة الأخيرة.. القصة الكاملة لمقتل شيف داخل فرح بالهرم

وسط فرحة الحضور والزغاريد التي ملأت المكان وتبادل التحايا بين الأهالي وبعضها داخل عرس أحد الأشخاص بمنطقة الهرم كان المتهم يرقص مع صديقه بالأسلحة البيضاء «مطواة» لكن الأمر لم يمر بسلام وسكينة حيث فلتت «المطواة» من بين يديه لتصيب المجني عليه صديقه ويسقط قتيلا على الفور ليصبح الفرح مأتما وتتحول الزغاريد إلى صراخ.

فشلت محاولات إنقاذ المجني عليه

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الهرم، إخطاراً من مستشفى الهرم بوصول شيف يبلغ من العمر 33 عاما، مصاباً بطعنة نافذة بمنطقة الصدر من الناحية اليمنى ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها، وبعمل التحريات الأولية وسؤال شهود العيان تبين أن المجني عليه يعمل شيف وأنه كان يرقص مع صديقه المتهم داخل الفرح على أغاني المهرجانات بأسلحة بيضاء حال تبادلهما الحركات أحدث إصابة المجني عليه التي أودت بحياته.

وبتفريغ كاميرات المراقبة في محيط المكان تبين صدق ما قاله الشهود وصحة التحريات، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المطواة فلتت من يديه

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم الذي يبلغ من العمر 24 عاما، كما نجحت في إلقاء القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأنه كان يؤدي هو وزميله حركات راقصة بالأسلحة البيضاء على الأغاني في عرس ابن خاله لتفلت «المطواة» من بين يديه وتصيب صديقه.

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

واقتادت الأجهزة الأمنية المتهم وسط حراسة أمنية مشددة، حيث أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما انتدبت الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وذلك لتحديد سبب الوفاة كما استعجلت الأجهزة الأمنية في تحرياتها النهائية حول الواقعة وصرحت بدفن الجثة حال الانتهاء من التشريح.