إيناس عز الدين تعاني من طمع زوجها بـ«ديفليه»: أشك في تورطه بجريمة قتل

قالت الفنانة إيناس عز الدين، إنها ستبدأ تصوير أولى مشاهدها في مسلسل «ديفليه» للمخرج معتز حسام خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد انتهائها من التحضيرات الخاصة بدورها الذي وصفته بالمختلف.

وأضافت إيناس عزالدين في تصريحات خاصة إلى «الوطن» أنها تجسد دور زوجة شقيق الفنانة وفاء عامر، بحسب الأحداث، ولكنها تعاني من طمعه وتدخل في صدامات عديدة معه، لا سيما أنها تشك في وجود يد له بجريمة القتل التي تدور حولها أحداث العمل، لافتة إلي أن دورها جديد ومختلف عن سابق أدوارها في الدراما التليفزيونية.

وأوضحت إيناس أن مسلسل ديفليه يغلب عليه طابع الإثارة والتشويق، كما أنه مكتوب بحرفية شديدة لن يشعر المشاهد فيها بالملل، وفقاً لكلامها، كما أعربت عن سعادتها بتعاونها مع الفنانة وفاء عامر، كونها صديقة لها في الحياة العادية بعيداً عن أجواء المهنة.

إيناس عز الدين: ديفليه ينتمي لنوعية مسلسلات الـ 10 حلقات

وأشارت إيناس عزالدين إلي أن مسلسل ديفليه ينتمي إلي نوعية مسلسلات الـ 10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدي المنصات الإلكترونية عقب الانتهاء من تصويره، مشددة على أنها من محبي أعمال المنصات التي أصبحت أكثر انتشاراً بين الجمهور المصري والعربي خلال الأعوام الأخيرة.

أبطال مسلسل ديفليه

ويشارك في بطولة مسلسل ديفليه وفاء عامر، محمد عز، جيهان خليل، إيهاب فهمي، عابد عناني، أشرف طلبة، عمر محمد فوزي، أحمد كشك، محمد نبيل وكوكبة من النجوم، قصة أحمد عيسى، من تأليف أحمد أنور ومحمود جامايكا، إخراج معتز حسام.