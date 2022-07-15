طوارئ في مستشفى الضبعة تزامنا مع بدء خطة تأمين الساحل الشمالي

تفقد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة والدكتور مبروك سالم مدير عام الطب العلاجي، اليوم الجمعة، مستشفى الضبعة المركزي؛ لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والوقوف على مدى جاهزية المستشفى للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة وخاصة مع البدء في تنفيذ خطة تأمين الساحل الشمالي، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفى، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة على المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية وخاصة في فترات الاحتفالات والأعياد.

مراجعة الأدوية والمستلزمات

وتفقد وكيل وزارة الصحة بمطروح خلال الزيارة جميع الأقسام والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم والبلازما والأمصال، ومخزون الأكسجين الطبي، فضلا عن متابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد الأطقم الطبية، بالإضافة إلى التأكد من جودة الخدمات العلاجية للمرضى بالاستقبال والطوارئ والعناية المركزة ومختلف أقسام المستشفى.

وأجرى مراجعة تنفيذ إجراءات استقبال الحالات الطارئة سواء حوادث أو غرق وغيرها، وفقا للبروتوكولات الصادرة من الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة في هذا الشأن، بالإضافة إلى مراجعة سجلات ودفاتر الحضور والانصراف للاطمئنان على انتظام وتواجد الأطقم الطبية بما يتلائم وتقديم الخدمة الطبية، ونسب الإشغال بالمستشفى خلال شهر يونيو، والوقوف على مدى الالتزام بتطبيق التعليمات الوزارية في خطتها لتأمين الساحل الشمالي.

خطة تقديم الخدمات الطبية

واستمع وكيل صحة مطروح إلى شرح من الدكتور محمد عبد الظاهر مدير مستشفى الضبعة لخطة المستشفى لتقديم الخدمات الطبية الاعتيادية التشخيصية والعلاجية والطارئة خلال فترة تنفيذ خطة تأمين الساحل الشمالي 2022.

وشدد مدير عام الطب العلاجي على ضرورة التزام الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالتواجد في أماكن عملهم والاستعداد المستمر لأي حدث طارئ، مشيرا إلى المتابعة المستمرة لكافة المستجدات والظروف ضمانا لإنجاح خطة التامين. وقدم وكيل صحة مطروح التهنئة للدكتور محمد عبد الظاهر مدير المستشفى وجميع العاملين بمستشفى الضبعة المركزي بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتقديرا لدورهم المبذول والملموس في رعاية ورفع العناء عن المرضى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المستمرة بهذا الخصوص.