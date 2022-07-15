رقم قياسي.. لطيفة تحصد 12 مليون مشاهدة لأغنيات ألبومها في 24 ساعة

حققت الفنانة التونسية لطيفة رقمًا قياسيًا بتجاوزها حاجز 12 مليون مشاهدة لخمس أغنيات في أقل من 24 ساعة لأغنيات ألبومها الغنائي الجديد «لطيفة 2022»، الذي طرحته شركة روتانا للصوتيات ضمن قناتها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية هنعيشها مرة واحدة تتجاوز 3 ملايين مشاهدة

وحققت أغنية «هنعيشها مرة واحدة» 3 ملايين ونصف مشاهدة، وأغنية «أحسن أحسن» 3 ملايين، وأغنية «اعطيني دوم» 3 ملايين، ثم أغنية «حبيبو» مليوني ونصف مليون مشاهدة، فيما حققت أغنية «طار طار» مليوني مشاهدة في أقل من 24 ساعة، وهنأت شركة روتانا، الفنانة لطيفة بهذا الرقم من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على «تويتر».

أغنية هنعيشها مرة واحدة من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيي وتوزيع محمد حمدي، وتقول كلماتها:

هنعيشها مرة واحدة

يبقى نعيش فرحانين

وهعيش جانبك عشان

الفرحة جانبك فرحتين

خلينا يا ليالي ع الحال ده ليالي

يا هنايا يا جمالي وأنا وياه

وإن سابني ثواني وقفى يا ثواني

لما يجينى تاني وأبقى معاك

وأرقص الليلادي يا قلبي وغني

وأنتي يالا يا عينى أتهني

السعادة أهي أدام مني

يبقى ناقص إيه

ألبوم لطيفة الجديد يتضمن 5 أغنيات

ويتضمن ألبوم لطيفة الجديد 5 أغنيات وهي:

- «هنعيشها مرة واحدة» من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع محمد حمدي.

- «أحسن أحسن» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي.

- «أعطيني دم» من كلمات تراث نمير، وألحان علي سالم.

- «معشوق حبيبو هنا» من كلمات تراث نمير، وألحان علي سالم.

- «طار طار» من كلمات وألحان رضا شعير.