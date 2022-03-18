شركات الأدوية تحذر من فيتامينات بير السلم بعد غزوها الأسواق المصرية

حذرت الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، من تداول عدد كبير من المكملات الغذائية لكونها مغشوشة ومقلدة وتنتجها مصانع بير السلم وباتت تغزو السوق المصرية وتهدد سلامة وصحة الإنسان حيث أصبحت تجارة رابحة تدر ربحا كبيرا لعدد من الشركات .

شركات الأدوية تستغيث بوزير الصحة

ووجهت شركات الأدوية بالغرف التجارية نداء إلى الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزيرة الصحة وطالبته بضرورة وقف تسجيل المكملات الغذائية بمعهد التغذية بناء على المنشور الصادر بتاريخ 6 /7 / 2021 من وزارة الصحة بمنع تداول مجموعة من المكملات الغذائية عدد 68 مستحضر غير مطابق للمواصفات واتضح أن هذه المكملات الغذائية تابعه لـ معهد التغذية وفقا للدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية لـ«الوطن».

عوف نرفض تسجيل المكملات بمعهد التغذية

وقال رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية: «كنا ننتظر أن تتخذ الوزارة قرارا بوقف تسجيل المكملات الغذائية بمعهد التغذية حفاظا على سلامة المنتجات المتداولة والتي تم تسجيلها بمعهد التغذية وفي نفس الوقت تطبيق قانون سلامة الغذاء وهي الكيان الوحيد المختص بالمكملات الغذائية في مصر وله ضوابط محدده»، مضيفا أن تداول المكملات الغذائية يهدد صحة الإنسان بشكل كبير جدا لأنها سموم يتم تداولها، ودعا عوف، وزارة الصحة بعدم اعتماد شهادة معهد التغذية والاكتفاء بهيئة سلامة الغذاء حفاظا على صحة المواطنين.

تعريف المكملات الغذائية

وأشار إلى أن المكملات الغذائية، فيتامينات ومعادن وألياف توضع في أقراص، ويستخدمها الإنسان لتعويض ما يفتقده في نظامه الغذائي اليومي، أو من أجل المساهمة في بناء عضلات الجسم من أهمها فيتامين سي والزنك والأكتوفرين.

التسجيل لدى هيئة سلامة الغذاء امنة

ولفت رئيس شعبة الأدوية، إلى أن آليات التسجيل الجديدة التي وضعتها هيئة سلامة الغذاء آمنة حيث اتخذت إجراءات لتسجيل الشركات المنتجة بسهولة واختصرت مدد الموافقات التي تجريها الشركات واستمرار تسجيل هذه المكملات لدى معهد التغذية يتيح فرصة للشركات بير السلم لتصنيع المكملات المغشوشة وترويجها عبر الفيس بوك والصيدليات البعيدة عن الرقابة.

وتطالب الشعبة بضرورة وقف تسجيل المكملات الغذائية بمعهد التغذية بناء على منشور وزارة الصحة بمنع تداول مجموعة من المكملات الغذائية .