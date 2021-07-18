جمارك المطار تضبط 367 علبة فيتامينات وحقن بحقائب راكب قادم من الرياض

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبدالهادي مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975 .

جمارك المطار تمنع محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة السعودية القادمة من الرياض، استوقف عمر سالم ياسين رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج بسرعة من بوابة اللجنة الجمركية.

بسؤال الراكب عما إذا كان يحمل معه أو فى حقائبه مايجب الإفصاح والإقرار عنه أو يستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى، فتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة «X-RAY» بمعرفة أحمد محمد جبر مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة في حقائب الراكب.

ضبط 367 عبوة وعلبة فيتامينات وأدوية وحقن بحقائب الراكب

وبالعرض على هاشم مصطفى هاشم مدير الجمرك، بتكليف وليد جمال مأمور الجمرك، وعمرو عطية الدسوقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 367 عبوة وعلبة فيتامينات وأدوية أنواع «سينترام وسولبادين واجيولاكس وحقن ميثيكوبال»، داخل حقائب الراكب.

قرر أحمد عبدالهادي مدير إدارة الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب برقم 86 لسنة 2021، بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركى

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركى.

وتطبق سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة.