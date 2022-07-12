أوروبا توصي بجرعة معززة ثانية لكبار السن.. واستشاري مناعة: «مفعول اللقاح بيقل»

أوصت وكالتا الصحة في الاتحاد الأوروبي؛ بضرورة إعطاء جرعة رابعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، بعد أن اعتمدت سن الثمانين حتى الآن، وذلك من أجل الحد من «الموجة واسعة النطاق» الجديدة، حيث دعت المفوضة الأوروبية للصحة، الدول إلى تقديم الجرعة المعززة الثانية فوراً لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، والأشخاص المعرضين للخطر، وذلك نقلا عن «سكاى نيوز عربية».

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والتغذية، رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن ما دعت إليه الدول الأوروبية بشأن تناول جرعة معززة ثانية لكبار السن، أمر من الممكن تطبيقه في مصر وخاصة على أصحاب الأمراض المزمنة: «احتمال كبير يتم تطبيق التوصية في مصر وخصوصا على الناس اللي بنخاف عليهم، وهم أصحاب الأمراض المزمنة».

ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية

وتابعت استشاري المناعة، أن مفعول لقاح كورونا يستمر لمدة تتراوح ما بين 6: 7 أشهر، إذ من الممكن أن يأخذ الشخص بعد هذه المدة جرعة معززة لحماية نفسه من فيروس كورونا: «الشخص ممكن يأخد الجرعة المعززة كل 6 أو 7 أشهر بعد مفعول اللقاح طالما هو خايف من الفيروس زي مثلا جرعة الإنفلونزا وخاصة بالنسبة لكبار السن»، مشيرة إلى أنه يجب على الجميع اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خاصة بعد ارتفاع عدد الإصابات عالميا.

ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا في أوروبا

وتشهد أوروبا ارتفاعا في عدد الإصابات بكوفيد-19، وتصاعدا في منحى حالات الاستشفاء أو دخول قسم الطوارئ في بلدان عدة، ويعود السبب في ذلك بشكل أساسي إلى النسخة الفرعية من متحور أوميكرون BA.5.