بعد وصول تذاكر حفلها لـ3500 جنيه.. جمهور روبي: مش خسارة فيكي

أثارت الفنانة روبي الجدل من جديد، بعد أن أعلن عن أسعار تذاكر حفلها الغنائي الجديد في الساحل الشمالي، والتي قسَّمت إلى 8 فئات وهو الحفل المنتظر إقامته.

فئات تذاكر حفل روبي

فئة الأولى لتذاكر حفل روبي GA High table بـ650 جنيها.

الفئة الثانية Gold High table بـ850 جنيها.

الفئة الثالثة platinum High table بـ1050 جنيها.

الفئة الرابعة Diamond Lounges بـ1200 جنيه.

الفئة الخامسة Diamond High Tables بـ1450 جنيها.

الفئة السادسة Platinum Lounges بـ1700 جنيه.

الفئة السابعة Royal High tabl بـ2000 جنيه.

الفئة الأخيرة Royal Lounges بـ3500 جنيه.

أما أسعار المنضدة الواحدة في الأولى لـ10 أفراد بـ6500 جنيه، والفئة الثانية لـ12 فردا بـ10200 جنيه، والفئة الثالثة لـ12 فردا بـ12600 جنيه، والفئة الرابعة لـ15 فردا بـ18 ألف جنيه.

أما سعر المنضدة الواحدة في الفئة الخامسة لـ12 فردا بـ17400 جنيه، والفئة السادسة لـ 15 فردا بـ25500 جنيه، والفئة السابعة لـ12 فردا بـ24 ألف جنيه، أما الفئة الأخيرة لـ15 فردا بـ52500 جنيه.

أسعار التذاكر جعل عددا كبيرا من الجماهير تختلف على أهميته عبر محركات التواصل الاجتماعي فمنهم من قال إنه أمر غير عاقل أن يتم، وآخرون رفضوا وأشاروا حرمانية دفع هذا المبلغ فى حفل لـ روبي، في حين أن البعض الآخر أبدى ترحيبه وموافقته على أسعار التذاكر قائلين عن روبي: «مش خسارة فيكي».

روبي طرحت أغنية «نمت ننه»

روبي كانت قد طرحت مؤخرا أغنية نمت ننه، على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وحققت حتى الآن على يوتيوب 4 ملايين ونصف المليون مشاهدة.