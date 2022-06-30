عزيز الشافعي يحتفل بتصدر كليب روبي الجديد نمت ننه التريند

احتفل الملحن عزيز الشافعي بتصدر كليب روبي الجديد «نمت ننه» التريند بعد 24 ساعة من طرحة.

أغنية نمت ننه لـ روبي، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، والفيديو كليب من إخراج خالد مختار.

ونشر عزيز الشافعي لقطة من الكليب عبر حسابه على تطبيق تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» وعلق قائلا: «نمت ننه رقم 2 ع اليوتيوب في 24 ساعة».

عزيز الشافعي يروج لكليب نمت ننه

ورج الملحن عزيز الشافعي، منذ أيام، لكليب «نمت ننه» عبر حسابه على «إنستجرام»، إذ نشر الكليب وعلق عليه قائلا: نمت ننه؟ طب والحب اللي بينا جديد القمر روبي، كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما».

مخرج الكليب يحتفل بطرحه

واحتفل المخرج خالد مختار، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بطرح الكليب، وتعاونه مع روبي قائلا: «إحساس حلو أوي، إن ثالث تجربة ليا في الإخراج تبقى مع صديقتي الجميلة، صديقتي الجميلة روبي، من سنة أو أكتر وقبل ما أجرب أخرج للمرة الثانية كانت واثقة إني أقدر أنفذ لها فيديو كليب مختلف عن حاجات كتير قدمتها في مشوارها اللي مليان نجاحات وشجعتني جدًا لما سابت نفسها تمامًا للي اتحضرلها، كانت بتساعدني جدًا علشان الكليب يطلع بأحسن شكل ممكن».

وأضاف مختار قائلا: «حابب أشكرها وأشكر كل الناس اللي تعبت واشتغلت على الفيديو كليب ده لحد موصلكم دلوقتي، وللأسف أنا مضطر أخد استراحة قصيرة الفترة الجاية عشان منمتش بقالي حبة وتقدروا من دلوقتي تعتبروني حرفيًا نمت ننه».