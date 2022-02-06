إصابة والدة روبي بفيروس كورونا

أعلنت كوكي مجدي شقيقة روبي، منذ قليل، إصابة والدتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وقالت شقيقة روبي، في منشور عبر صفحتها على الفيس بوك: «ماما كورونا استرها يا رب والنبي يا رب».

روبي تشارك مي عمر بدراما رمضان

وتعاقدت روبي، مؤخرا على بطولة مسلسل «رانيا وسكينة»، مع مي عمر، والمقرر بدء تصويره خلال أيام مع المخرجة شيرين عادل والسيناريست محمد صلاح العزب.

روبي تعتذر عن جزيرة غمام

واعتذرت روبي، عن مسلسل «جزيرة غمام»، الذي يشارك فيه طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب، ورياض الخولي، وأحمد أمين، وحلت بدلا منها الفنانة مي عز الدين، التي بدأت تصوير مشاهدها الأسبوع الماضي، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث المسلسل قبل مائة عام من الآن.