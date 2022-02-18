أشيك بنتين في مصر.. روبي تعانق مي عمر بكواليس «رانيا وسكينة» (صور)

تلتقي الفنانة روبي بنظيرتها مي عمر في موسم مسلسلات رمضان 2022، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «رانيا وسكينة»، للمؤلف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل، تدور أحداثه في إطار من الدراما الاجتماعية الكوميدية.

ونشرت مي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة من الصور التي تجمعها بـ روبي، من كواليس تصوير المسلسل، وعلقت عليها: أشيك اتنين في مصر، رانيا وسكينة، رمضان 2022 إن شاء الله».

مسلسل روبي ومي عمر ينافس في رمضان 2022

بدأ صناع «رانيا وسكينة»، تصوير أولى مشاهد المسلسل الأسبوع الماضي، بالتزامن مع اختيار بقية الممثلين، المقرر مشاركتهم في العمل المرتقب، الذي يعد أول عمل درامي يجمع بين روبي ومي عمر، لينافسان بهذا العمل الفني ضمن ماراثون دراما رمضان 2022.

الموسم الرمضاني يشهد عودة الثنائيات

يشهد موسم رمضان 2022، عدد من الثنائيات خلال العديد من الأعمال، منها مسلسل «بطلوع الروح»، الذي يجمع النجمتين إلهام شاهين ومنة شلبي، ومسلسل «أحلام سعيدة» بطولة يسرا وغادة عادل، من تأليف هالة خليل، التي تخوض تجربة الكتابة للمرة الأولى، والإخراج لعمرو عرفة.

ويجمع مسلسل «شغل عالي» بين فيفي عبده وشيرين رضا، من إخراج مرقس عادل، ومسلسل «مشوار» الذي يجمع محمد رمضان ودينا الشربيني، ومن إخراج محمد ياسين، ومسلسل «دايما عامر» للفنان مصطفى شعبان ولبلبة، إخراج مجدي الهواري، ومسلسل «الاختيار» الذي يجمع بين 3 من النجوم الكبار، هم: أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا، ومن إخراج بيتر ميمي.

وتغيب الفنانة منى زكي، عن موسم مسلسلات رمضان هذا العام، إذ تم تأجيل مسلسلها «لام شمسية» من إخراج كريم الشناوي، بعد إعلان الشركة المنتجة أن التأجيل جاء بعد كثرة عدد إصابات كورونا بين فريق العمل، ومن ثم المسلسل لم يلحق برمضان 2022، على أن يتم التصوير في شهر يونيه المقبل.