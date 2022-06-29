أغنية نمت ننه لـ روبي تحقق 130 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها

تصدرت أغنية نمت ننه للفنانة روبي، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد طرحها خلال الساعات الماضية عبر موقع المشاهدات يوتيوب، إذ حققت نحو 130 ألف مشاهدة، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية.

أغنية نمت ننه لـ روبي كلمات وألحان عزيز الشافعي

وأغنية نمت ننه لـ الفنانة روبي، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، والفيديو كليب من إخراج خالد مختار، حيث عبر الأخير عن سعادته للتعاون مع روبي في هذه الأغنية، وكتب عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» قائلًا: «إحساس حلو أوي، إن ثالث تجربة ليا في الإخراج تبقى مع صديقتي الجميلة».

مخرج كليب أغنية نمت ننه: روبي وثقت فيا

أضاف مخرج أغنية نمت ننه: «صديقتي الجميلة روبي، من سنة أو أكتر وقبل ما أجرب أخرج للمرة الثانية كانت واثقة إني أقدر أنفذ لها فيديو كليب مختلف عن حاجات كتير قدمتها في مشوارها اللي مليان نجاحات وشجعتني جدًا لما سابت نفسها تمامًا للي اتحضرلها».

وتابع: «كانت بتساعدني جدًا علشان الكليب يطلع بأحسن شكل ممكن، حابب أشكرها وأشكر كل الناس اللي تعبت واشتغلت على الفيديو كليب ده لحد موصلكم دلوقتي، وللأسف أنا مضطر أخد استراحة قصيرة الفترة الجاية عشان منمتش بقالي حبة وتقدروا من دلوقتي تعتبروني حرفيًا نمت ننه».

وكان المخرج خالد مختار، قد حقق نجاحًا كبيرًا من خلال فيديو كليب أغنية «كيفي كده»، مع مطرب الراب ويجز وفرقة ديسكو مصر، وحققت ما يقرب من 40 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.