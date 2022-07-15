بريد الوطن .. خفض قيمة تذكرة «حديقة النيل» يا محافظ الجيزة

منذ أن تم تطوير حديقة النيل فى منشأة القناطر بالجيزة، والجميع يستمتع بقضاء الإجازات والعطلات فيها، لموقعها المتميز وجوها الجميل، لكن ما ينغص على الأهالى هذه الفرحة هو غلاء قيمة تذكرة الدخول، دون تقديم أى خدمات تُذكر، غير الجلوس فى المكان، فالتذكرة الواحدة بـ30 جنيهاً، وبالتالى تدفع الأسرة الواحدة «150 إلى 200 جنيه» للدخول فقط.. نناشد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، ووزيرَى الرى والزراعة، إعادة النظر فى ثمن التذكرة، ومراعاة ظروف الأهالى، وخفض سعر التذكرة بوضع قيمة تتناسب مع ظروف المواطنين فى القرى والكفور.

أهالى المنطقة

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