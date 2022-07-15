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محمود مسلم

بريد الوطن .. ملاك

كتب:

الوطن
09:11 م | الجمعة 15 يوليو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

وهل يحيا فى دنيا البشر ملاك؟

فأين ومتى يا حبيبى ألقاك

أم أنت فى ذهنى

وهى رسماك

وأسأل نفسى هل هى تراك فى حياتى

أم أنت خيال هواك؟

وسماتك هى ما أبهى جمالك

وما أجمل حى طبعاً صفاتك

وهل ترانى كما أراك فى منامى

وهل حلمت بى حلماً رآك يا ملاكى؟

هل أنت من البشر أم أنت من البشر ملاكى

وكيف هى حياتى دون هواك يا ملاكى؟

كن أنت حياتى بوجودك

تزهو زهورى عطر حياتك

هذى يدى قلبى مد إليك

خذها بشغف عليك

                                                                      منى حافظ خلف الله 

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