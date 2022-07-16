أعضاء «بلاك تيما» يشيدون بمحمد منير: «علمنا يعني إيه غناء ومزيكا»

بدأ منذ قليل فرقة بلاك تيما تقديم فقرتهم الخاصة في الحفل الغنائي المقام اليوم في مدينة الاسكندرية، بمشاركة الفنان محمد منير.

وحرص فريق «بلاك تيما» على توجيه كلمة خاصة للفنان محمد منير الذين يشاركون حفله اليوم لأول مرة قائلين: «الكبير كبير يامحمد يامنير».

منير يقدم فريق بلاك تيما

وحرص الفنان محمد منير على تقديم فرقة بلاك تيما خلال حفلته بمدينة الإسكندرية لمشاركته في تقديم أغنية «علموني عينيكي».

وقال منير إنه يحب فرقة بلاك تيما فردًا فردًا ويعلم أنهم يحبونه، قائلًا: «دول امتداد للأغنية المصرية».

أعضاء الفريق يشيدون بمحمد منير

كما حرص أعضاء فرقة بلاك تيما على توجيه كلمه خاصة لمنير قائلين: «هو دا اللي علمنا يعني إيه غناء ويعني إيه مزيكا»، وحرصوا على التقاط صورة خاصة معه.

وتابع أعضاء الفريق قائلين: «إحنا مبسوطين جدًا إننا بنشارك محمد منير حفله اليوم في الإسكندرية وكان حلم».

وبدأ جمهور الكينج محمد منير في التوافد على حفله الغنائي المقام في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الإسكندرية، بينما استقبل الجمهور محمد منير باللون الأبيض بعد غياب دام لأكثر من عشر سنوات عن إقامة حفلات هناك.

يذكر أن منير سيقدم خلال الحفل عدد كبير من أغانيه الخاصة، وسيشاركه في الحفل فرقة بلاك تيما لأول مرة، والذين عبرو عن سعادتهم بهذا الأمر من خلال منشور عبر صفحتهم الخاصة على موقع الفيسبوك.