ناقد فني يشيد بمحمد عبده أحد اعضاء «بلاك تيما» بعد ظهوره في المشوار

أشاد الناقد الفني محمود عبدالشكور، بدور الفنان محمد عبده، أحد أعضاء الفريق الغنائي بلاك تيما، الذي شارك ضمن الموسم الرمضاني خلال مسلسل «المشوار» لمحمد رمضان، إذ جسد خلال الأحداث دور محام.

عبد الشكور: أداء محمد عبده مفاجأة

وكتب محمود عبدالشكور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: «مفاجأة حقيقية أداء محمد عبده لدور المحامي، صديق وقريب ماهر، في حلقات المشوار، لم يكن الوجه غريبا، سرعان ما اكتشفت أن ممثل الدور هو نفسه محمد عبده أحد أفراد فريق بلاك تيما، لكنه يؤدي هنا مثل مشخصاتي راسخ، سواء من حيث تفاصيل الشخصية، أو اللهجة الصعيدية».

وأضاف عبدالشكور: «أو من حيث الانسجام والكيمياء بينه وبين محمد رمضان في مشاهدهما المشتركة.. موهبة حقيقية يمكن أن تضيف الكثير في الدراما، مثلما تشترك وتضيف مع بلاك تيما في أغنياتهم الجميلة».

موعد عرض مسلسل المشوار

مسلسل المشوار يشارك في بطولته بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم دينا الشربيني، أحمد كمال، أحمد مجدي، ندى موسى، أحمد صفوت، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

يعرض مسلسل المشوار في الساعة الثامنة مساءً على شاشة قناة DMC، والإعادة الأولى الساعة الثانية صباحًا، والساعة 1:45 مساءً من اليوم التالي.

كما يتم عرض الحلقة على شاشة قناة DMC دراما الساعة 11:15 مساءً، وتأتي الإعادة الساعة 4:30 صباحًا، والساعة 10:30 صباحًا.