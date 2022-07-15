الليلة.. محمد منير يحيي حفلا جماهيريا في الإسكندرية بمشاركة بلاك تيما

يحيي الفنان محمد منير حفلًا غنائيًا جماهيريًا الليلة على شاطئ «جولدن جويل»، في منطقة سيدي جابر في مدينة الإسكندرية، وسيقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

حفل منير في الإسكندرية بعد غياب 10 سنوات

ويأتي حفل محمد منير في الإسكندرية بعد غياب 10 سنوات عن إحياء الحفلات هناك، كما أجرى اليومين الماضيين البروفات النهائية للحفل بحضور أعضاء فرقته الموسيقية وكذلك عازف الكولة عبد الله حلمي في أول ظهور له بعد أزمته الصحية الأخيرة.

ومن المفاجآت التي أعلن عنها «منير» هي حضور فريق بلاك تيما الحفل والمشاركة به كضيف شرف، وروج الفريق للعمل من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ نشر بوستر تشويقي للحفل، وعلق عليه قائلًا: «شعب إسكندرية وجمهور الكينج محمد منير، استنونا هنكون ضيوف شرف في احتفالية الـ 10 سنين في حفلة الكينج محمد منير في إسكندرية الجمعة 15 يوليو في جولدن چويل».

ومن المقرر أن تصل أسعار تذاكر الحفل إلى 250 جنيهًا للفئة العادية و450 جنيهًا لفئة الـ VIP.

آخر أغاني محمد منير

وكانت آخر الأغاني التي قدمها منير لجمهوره أغنية «أنا رايق» التي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من ألحان أحمد عمار، وكلمات الشاعر الغنائي نور الدين محمد، وحققت الأغنية 3 ملايين و200 ألف مشاهدة عبر يوتيوب.