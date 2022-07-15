مستشار الرئيس: 95% من إصابات كورونا بسيطة وتحت السيطرة

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن الموجة السادسة من الإصابة بفيروس كورونا قد بدأت بالفعل، لافتا إلى أنها عبارة عن تزايد في عدد الحالات تصاعديا إلى أن تصل إلى ذروتها أو قمتها ثم تبدأ بالتناقص.

الفيروس موجود في العديد من بلاد العالم

وأوضح «تاج الدين»، في تصريحات تليفزيونية، أن الموجة السادسة من الإصابات كانت متوقعة لأن الفيروس موجود في العديد من بلاد العالم، وهناك دول قد عادت للاحترازات والإجراءات مرة أخرى بعد أن رفعتها، مؤكدا أن معظم الحالات تصنف ضمن الحالات البسيطة التي تشابه الإصابة بنزلات البرد والغالبية العظمى تعالج منها في المنازل.

مستشفيات العزل عادت من جديد لطبيعة عملها

وأشار «تاج الدين» إلى أن مستشفيات العزل عادت من جديد لطبيعة عملها بقدرتها الكاملة لمعالجة حالات كورونا ضمن الاستعدادات الوقائية التي أعدتها الدولة لاستقبال حالات كورونا وهي 3 مستشفيات، بالإضافة لمستشفيات الجامعات، مؤكدا أن 95% من حالات الإصابة بسيطة ولكن هناك احتمالية لضرورة دخول بعض الحالات للمستشفيات.

زيادة مؤكدة بـ كورونا.. وأي إصابات برد وغيرها قد تصنف على أنها كورونا

وأكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن معظم أمراض الجهاز التنفسي مثل البرد أو الإنفلونزا تؤدي لأعراض شبيهة لأعراض كورونا، وهناك زيادة مؤكدة بكورونا وأي إصابات برد وغيرها قد تصنف على أنها كورونا لحين إجراء الكشف الطبي من قبل الطبيب للتأكيد إن كانت كورونا أم مجرد فيروس بسيط للجهاز التنفسي.