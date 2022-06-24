عوض تاج الدين: المبادرات الصحية الرئاسية تعالج كل المقيمين على أرض مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن المبادرات الرئاسية ساهمت كثيرا في الحد من تداعيات أمراض كثيرة وإسعاد ملايين الأسر في مصر، ورفعت العبء المادي الشديد نفسيا ومجتمعيا عن المواطنين، كما حققت رضا المنتفعين بهذه الخدمات بشكل كبير.

المبادرات الرئاسية تعالج كل مقيم في مصر

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن المبادرات الرئاسية تعالج كل مقيم على أرض مصر، سواء كان مواطن مصري وهو حق أصيل له، أو ضيوف مصر من غير المصريين، الذين يعاملون مثل المواطنين تماما، ويتمتعون بالخدمات مثل المصريين، هذا بالإضافة لوجود وافدين كُثر يأتون من الدول الأفريقية لمصر خصيصا للتشخيص والعلاج.

مصر تملك مؤسسات صحية وعلاجية كبيرة جدا وذات مستوى رفيع

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «مصر تملك مؤسسات صحية وعلاجية كبيرة جدا وذات مستوى رفيع، إذ أطلع الأفارقة على القدرات المصرية في هذا الاتجاه، وقدراتنا مفتوحة لدعم الأفارقة والإخوة في الشرق الأوسط، ونحن الآن في مرحلة السيطرة على الأمراض وإطلاق مبادرات صحية يحتاج إلى دعم مجتمعي ومؤسسي ودعم الدولة، لأن الهدف هو صحة المواطنين وصحة المصريين».