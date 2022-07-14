عوض تاج الدين: إصابات كورونا لم تتوقف في أي يوم و95% منها بسيطة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن التحورات وسيلة للفيروس حتى يتهرب من مناعة الجسم، وهو من صفات الفيروسات وليس بالضرورة أن يكون المتحور أخطر من الفيروس الأصلي، ولكن نتيجة للتطعيمات والمقاومة البشرية لجأت المتحورات إلى الصورة الموجودة عليها حاليا، إذ أنها أقل شدة وحدة من الموجات.

مستشار الرئيس للصحة: يجب أن نحرص على عدم زيادة الحالات

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «ما سوف يحدث، نتمنى ألا يكون أشد، وكانت 85% من الحالات بسيطة إلى متوسطة، ولكن هذا يعني أن 10% إلى 15% شديدة أو شديدة جدا، والآن أصبحت 95% من الحالات بسيطة إلى متوسطة».

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «يجب أن نحرص على عدم زيادة الحالات، حتى لا نحصل على نسبة مئوية أكبر للحالات الشديدة التي تحتاج إلى الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي والعلاج في المستشفيات غيرها».

علاج أغلب الحالات منزليا

وشدد على أن إصابات كورونا لم تتوقف في أي لحظة، ولكن الغالبية العظمى من الحالات تعالج منزليا، وبالتالي يجب أن نكون في مرحلة الترقب والحذر منعا من زيادة الإصابات، وطالما هناك زيادة في الحالات يجب أن يكون هناك نوع من الحرص والمتابعة، ناصحا المواطنين بالحصول على التطعيمات، إذ أنها متاحة بكميات وفيرة على مستوى مصر لزيادة المناعة المجتمعية التي تقي الجميع.