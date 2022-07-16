ريم سامي تفسخ خطوبتها في هدوء تام بعد عام من الارتباط

أعلنت الفنانة الشابة ريم سامي في بيان لها، عن فسخ خطوبتها في الساعات الماضية، بعد عام من الاحتفال بالخطوبة من أحد رجال الأعمال، حيث تم الانفصال في هدوء تام بين الطرفين والعائلتين.

وبرزت ريم سامي، في السنوات الأخيرة بعد تجربتها الأولى في مسلسل «للحب فرصة أخيرة» بطولة داليا البحيري، أمل رزق، فراس سعيد، هند عبدالحليم، أميرة العايدي، هبة الأباصيري، مراد مكرم، أحمد عبدالله، عمرو عابد، حنان يوسف، عمر زهران، جوليا الشواشي، تأليف شهيرة سلام، وإخراج منال الصيفي.

وانطلقت ريم بعد ذلك بالمشاركة في أكثر من مسلسل منها «ولد الغلابة» مع أحمد السقا ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي، وإدوارد وكريم عفيفى، و«البرنس» مع محمد رمضان ونور وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ونجلاء بدر وسلوى عثمان ومحمد مهران وتأليف وإخراج محمد سامى.

نسل الأغراب

وكان آخر أعمال ريم سامي مسلسل «نسل الأغراب» بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.