مقتل شخص طعنا بالسكين خلال مشاجرة بالمنيا.. أبلغ عن المتهمين ومات

قتل شخص متأثرا بجراحه، إثر إصابته بطعن نافذ في البطن، خلال مشاجرة نشبت بين طرفين في قرية منقطين، التابعة لمركز سمالوط بشمال محافظة المنيا، مساء اليوم الجمعة.

وفاة المصاب بعد وصوله للمستشفى

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من عمليات النجدة، بوصول شخص إلى مستشفى سمالوط التخصصي، مصابا بطعنات في البطن بآلة حادة «سكين»، وبعد مرور ساعات لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

وانتقلت قوة أمنية، لمحل الواقعة بقرية منقطين، بقيادة اللواء جمال كامل مساعد مدير الأمن، والعميد أحمد الحيني مأمور مركز سمالوط، والعقيد وليد طراف مفتش المباحث، والمقدم الحسيني الشاروني رئيس المباحث، وتم فرض كردونا أمنيا بمحيط الواقعة.

خلافات بين المجني عليه والمتهمين

بتقنين الإجراءات الأمنية وإجراء التحريات الأولية بمعرفة مباحث المنيا، تبين أن المصاب يدعى «س. ا.»، 50 عاما، مقيم بقرية منقطين التابعة لمركز سمالوط غرب، وبه طعنات حادة بسكين، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، عقب وصوله.

وأوضحت التحريات أنه المجني عليه، اتهم قبل وفاته، كل من: «س. م.»، وشقيقه «ا»، وابن عمهما «س. ع.»، بطعنه بسكين، أثناء مشاجرة نشبت بينهم.

وأفادت التحريات الأولية، بوجود خلافات سابقة بينهم، بدأت منذ شهور، ولم يتمكنوا من الصلح والتراضي، وتجددت الخلافات مرة أخرى مساء أمس الخميس، وظهر اليوم الجمعة.

ضبط عدد من المتهمين

أودعت الجثة بمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة، لحين صدور تقرير الطب الشرعي ومفتش صحة مركز سمالوط، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إلقاء القبض على عدد من المتهمين المشتبه في تورطهم في الأحداث، وجاري التحقيق معهم واستدعاء شهود العيان، لسماع أقوالهم حول الحادث.