نائب محافظ المنيا يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي في سمالوط

وجه اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية، لمتابعة معدلات إنجاز وإنهاء تراخيص البناء والهدم، وصلاحية الموقع، ونسب التأخير في إنهاء تلك الرخص والمعاينات من قبل الإدارة الهندسية.

منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة

أجرى نائب محافظ المنيا جولة تفقدية على المركز التكنولوجي بمركز سمالوط، يرافقه أحمد راشد، رئيس المركز، ومحمد زين، مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية، حيث تابع انتظام سير عمل منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة والتراخيص، وذلك بهدف ضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء وإيقاف فوضى التراخيص وخلق بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها، كما تابع رخص الهدم وأعمال البناء وطلبات تجديد الترخيص، وبيان صلاحية الموقع وطلبات معاينة لجنة المنشآت الايلة للسقوط.

استكمال ملف التصالح في مخالفات البناء

ووجه نائب المحافظ بضرورة الانتهاء من الطلبات المتأخرة في موعد أقصاه 10 أيام، كما وجه بتسهيل كافة الإجراءات للمواطنين المتقدمين للحصول على التراخيص اللازمة، وتسريع وتيرة العمل لاستكمال ملف التصالح في مخالفات البناء، ومتابعة آلية العمل للإسراع في استكمال كافة الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن التصالح فى مخالفات البناء، وذلك ضمن جهود المحافظة للإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بملف التصالح.

ودعا نائب محافظ المنيا كافة المواطنين بقرى المحافظة والذين تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، بالإسراع للتوجه للمراكز التكنولوجية كلا في نطاق مركزه، لاستكمال إجراءات التصالح والحصول على نموذج "10" النهائي، وإنهاء ملفات التصالح الخاصة بهم.

كما تفقد «أبوزيد» آخر مستجدات الأعمال بمصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز العدوة وتجهيزه للتسليم، لإعادة العمل داخل المصنع لتدوير المخلفات الصلبة، وذلك وفقا لسياسة الدولة في ضوء تطبيق منظومة المخلفات الصلبة، وتحسين مستوى النظافة، من خلال استغلال الوحدات الإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة بما يحقق خطة التنمية المستدامة، وتابع أعمال رفع كافة المخلفات وتجهيزه للتسليم .