محافظ المنيا يعتمد مخططات سمالوط ومطاي ويناقش مشروعات حياة كريمة

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المخططات التفصيلية لمدينتي سمالوط ومطاي، مؤكداً أن الاعتماد يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء، ومنع التعدي على أملاك الدولة، وتسهيلاً لاستصدار تراخيص البناء في ضوء القوانين واللوائح.

وشدد محافظ المنيا، في تصريحات له مساء اليوم الاثنين، على أهمية الإسراع في إنهاء كافة المخططات لمدينة دير مواس، وكذلك القرى التابعة، وضرورة الالتزام بالقانون وتنفيذه، لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.

اعتماد المخطط الاستراتيجي لجميع مدن المنيا

ومن جانبها، أوضحت المهندسة أسماء صلاح، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لجميع مدن المحافظة، بالإضافة للانتهاء من المخطط التفصيلي لـ8 مدن، ويجري الانتهاء من المخططات التفصيلية لمدينة دير مواس.

وعقد محافظ المنيا اجتماعاً لمناقشة تنفيذ عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في قطاعي الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي، التي يتم العمل بها ضمن 1800 مشروع في 19 قطاعاً خدمياً، بنطاق 5 مراكز، بإجمالي 192 قرية و757 تابعاً، تستهدفهم أعمال التطوير.

تنفيذ 180 مشروعاً بقطاع الصحة و410 بمياه الشرب

وأكد المحافظ أنه يجري تنفيذ 180 مشروعاً في قطاع الصحة، و410 مشروعات بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف رفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لـ«رؤية مصر 2030»، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي ووحدات صحية.

ناقش المحافظ، خلال اللقاء مع مدير جهاز التعمير بالمنيا، ومسئولي الصحة والصرف الصحي، الإجراءات الخاصة باستكمال تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى المستهدفة، ومناقشة الأعمال الإنشائية المطلوبة من الجهاز، موجهاً بتسخير كافة الإمكانيات لتنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية، وتقديم كافة أوجه الدعم للجهاز، بهدف تحقيق كافة تطلعات واحتياجات الأهالي في كافة القرى التي تشملها المبادرة.

جدير بالذكر أنه تم إدراج مركزي سمالوط وبني مزار بإجمالي 102 قرية، ضمن أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تهدف إلى تطوير الريف المصري.