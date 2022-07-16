سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 16-7-2022 في محلات الصاغة المصرية

قبل انتهاء إجازة نهاية العام وعودة الدراسة مرة أخرى، يسعى الكثير من الراغبين في الزواج إلى إقامة حفلات الزفاف والخطوبة، ما يجعلهم يبحثون عن أسعار الذهب في الصاغة المصرية وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يعد العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصرية.

وسعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت الموافق 16 يوليو من عام 2022، التي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم السبت 16 يوليو، مسجلًا 983 جنيهًا للبيع، و989 جنيهًا لعمليات الشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 بين 843 جنيها للبيع و848 جنيهًا للشراء .

سعر جرام الذهب عيار 24

أما سعر جرام الذهب عيار 24، فبلغ نحو 1,123 جنيه، و1,130 جنيه للشراء، مع بداية تعاملات اليوم.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم السبت 16 يوليو، بين 1,123,429 جنيه لعمليات البيع، و1,130,286 جنيه لعمليات الشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب، اليوم السبت، وزن 8 جرامات، سعر 7,864 جنيه للبيع، و7,912 جنيه للشراء.

بينما يوجد تباين في سعر الذهب عيار 24 في أسواق المال مسجلًا 1,039 جنيه، بما يعادل 55.01 دولار بأسواق المال، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 لنحو 788.61 جنيه إذ أصبح يعادل 41.26 دولار، في حين سجل اليوم الجمعة سعر الجنيه الذهب 7,267 جنيه، بما يعادل 385.05 دولار.

وسجلت أسعار الذهب اليوم السبت ارتفاعا عالميا، في بداية التعاملات اليومية داخل البورصة العالمية، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مبلغ 908.39 جنيه، بما يعادل 48.13 دولار.