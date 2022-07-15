سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 15-7-2022 في محلات الصاغة

ما زالت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21، على رأس قائمة متابعات شريحة كبيرة من المواطنين ومحبي شراء المشغولات الذهبية أو تغيرها الذهب بشكل مستمر، حسب الأشكال والموديلات الجديدة.

وتهتم بوابة «الوطن» برصد كل ما يبحث عنه القراء بشكل يومي، لذلك نوضح من خلال التقرير التالي، أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية، وبشكل خاص سعر جرام الذهب عيار 21، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21 -18-24

وصل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الجمعة 15 يوليو، مسجلًا 980 جنيهًا للبيع، و990 جنيهًا لعمليات الشراء.

في حين سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 بين 840 جنيها للبيع و849 جنيهًا للشراء .

أما سعر جرام الذهب عيار 24، فبلغ نحو 1,120 جنيه، و1,131 جنيه للشراء، مع بداية تعاملات اليوم.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 15 يوليو، بين 1,120,000 جنيه لعمليات البيع، و1,131,429 جنيه لعمليات الشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب، اليوم الجمعة، وزن 8 جرامات، سعر 7,840 جنيه للبيع، و7,920 جنيه للشراء.

بينما يوجد تباين في سعر الذهب عيار 24 في أسواق المال مسجلًا 1,038 جنيه، بما يعادل 55.01 دولار بأسواق المال، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 لنحو 788.61 جنيه إذ أصبح يعادل 41.26 دولار، في حين سجل اليوم الجمعة سعر الجنيه الذهب 7,267 جنيه، بما يعادل 385.05 دولار.

وما زالت أسعار الذهب تسجل اليوم الجمعة انخفاضا عالميا، في بداية التعاملات اليومية داخل البورصة العالمية، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مبلغ 908.39 جنيه، بما يعادل 48.13 دولار.