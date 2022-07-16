تاج الدين: الجرعة الرابعة من لقاح كورونا متوفرة لأصحاب الأمراض المزمنة

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن الضوابط العامة والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لم تنتهِ تماما، ولا بد من الالتزام واستخدام الكمامات في الأماكن العامة والتجمعات، وخاصة المواصلات العامة مثل مترو الأنفاق.

ارتداء الكمامات الطبية أمر مهم لمنع تفشي الفيروس

وأوضح «تاج الدين»، في تصريحات تليفزيونية، أن ارتداء الكمامات الطبية أمر مهم لمنع تفشي الفيروس، وكذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعي واستخدام أدوات التعقيم والنظافة الشخصية، مطالبا الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا

وأشار «تاج الدين»، إلى أن اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا يدعو إليها رئيس الوزراء في حال الحاجة لقرارات عاجلة بشأن مواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن الحصول على اللقاح أمر مهم لا خلاف عليه ويجب على الجميع الالتزام، لافتا إلى أن هناك تعليمات من الحكومة بتوفير اللقاحات لجميع المواطنين.

توفير لقاحات كورونا

وأكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا في توفير كل أنواع اللقاحات التي تعطي نوعا من المناعة لتقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن مجموع اللقاحات التي تم إعطاؤها للمواطنين وصل إلى 90 مليون جرعة، وهناك فئة حصلت على جرعتين وعليهم بعد مرور 6 أشهر الحصول على الجرعة الثالثة، ومن أمضى 6 أشهر من الحصول على الجرعة الثالثة له الحق في الجرعة الرابعة، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة كجرعة منشطة أو معززة والتي توفر بعض الحماية وتقلل المضاعفات وتزود المناعة المجتعية ضد فيروس كورونا.