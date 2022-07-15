إجراءات جديدة من مترو الأنفاق للتصدي للموجة السادسة من كورونا

أعلنت شركة مترو الأنفاق، عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي الموجة السادسة من فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية للحد من انتشار كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

غرامة قدرها 50 جنيهًا للمخالفين للتعليمات

وأكدت شركة مترو الأنفاق، في بيان عاجل قبل قليل، أنه سيتم فرض غرامات فورية قدرها 50 جنيها على أي راكب يخالف تعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، لمواجهة الموجة السادسة من تفشي فيروس كورونا.

إجراءات جديدة لمواجهة الموجة السادسة من كورونا داخل مترو الأنفاق

1- ارتدي الكمامة ولا تعيد استخدامها مرة أخرى داخل عربات ومحطات مترو الأنفاق.

2- لا تنزع الكمامة داخل محطات وقطارات مترو الأنفاق.

3- تأكد من أن الكمامة تغطي الأنف والفم جيدًا.

4- لا ترتدي الكمامة على منطقة الذقن فقط.

5- لا تنزع الكمامة للتحدث مع الآخرين.

6- تخلص من الكمامة داخل سلة مهملات مغلقة جيدًا.

7- احرص على تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا والجرعات التنشيطية، لأنها تقلل من فرصة الإصابة بالعدوى.

8- البقاء بالمنزل في حالة ظهور أي أعراض والاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة على رقم 105.

9- عدم البصق على الأرض نهائيًا منعا لانتشار الأمراض.

10- المداومة على غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو المواد المطهرة التي تحتوي على الكحول.

11- تجنب ملامسة العين والأنف والفم باليدين دون غسلهما جيدًا.

12- اكتفي بإلقاء التحية من بعيد وتجنب التلامس الجسدي.