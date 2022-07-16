خفض القبول بمدارس التمريض في المنيا 5 درجات.. اعرف آخر موعد للتقديم

أعلنت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الشؤون الصحية في المنيا خفض القبول بمدارس التمريض بواقع 5 درجات، وذلك لعدم اكتمال العدد المطلوب بالمدارس الـ10 المنتشرة بالمحافظة.

التقديم بمدارس التمريض للحاصلين على الإعدادية

وأوضح مسؤول بصحة المنيا، أنه تم فتح باب التقديم بمدارس التمريض للحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة المنيا في يوم 26 من شهر يونيو الماضي وحتي 7 يوليو الجاري، بمجموع 265 درجة، لكن لم يتم إستيفاء الأعداد المطلوبة بـ10 مدارس حتي الآن، لذا تقرر خفض القبول 5 درجات ليكون المجموع المطلوب للتقديم 260 بدلا من 265 درجة.

مدراس تمريض لم تستكمل الأعداد المطلوبة

ومدارس التمريض العشر التي لم تستكمل الأعداد المطلوبة هي، العدوة للبنات وتقدم لها 10 والعدد المطلوب 45، مغاغة للبنات وتقدم 28 والعدد المطلوب 90، أبا الوقف للبنين بمغاغة تقدم 27 والعدد المطلوب 135، بني مزار للبنات تقدم 41 والعدد المطلوب 90، مطاي للبنات تقدم 30 والمطلوب 90، مطاي للبنين تقدم 28 والعدد المطلوب 45، زهرة للبنين بمركز المنيا تقدم 13 والعدد المطلوب 60، المنيا للبنين تقدم 54 والعدد المطلوب 75، أتليدم للبنين بمركز أبوقرقاص تقدم 25 والعدد المطلوب 45، الأشمونين للبنين بمركز ملوي، تقدم 34 والعدد المطلوب 90.

وتقرر النزول بمجموع القبول بمدارس التمريض الـ10 بواقع 5 درجات لتصبح 260 بدلا من 265، علي أن يبدء تلقي طلبات التقديم من الحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة المنيا، لمدة 3 أيام، تبدء خلال الفترة من الأحد 17 يوليو الجاري، وحتي الثلاثاء 19 يوليو، وذلك حتى يتسنى استكمال الأعداد المطلوبة بالنزول بدرجات القبول.