14 مشروعًا قوميًا خلال 9 سنوات في المنيا.. نقلة فارقة بعروس الصعيد

دخلت المنيا مرحلة تنمية حقيقية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد عام 2014، حيث شهدت إنجازات كبيرة في جميع القطاعات لم تتحقق منذ عقود، ما ساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في جميع الخدمات من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة بجميع مراكز المحافظة.

14 مشروعًًا قوميًا خلال 9 سنوات في المنيا

وشهدت المنيا تطويرا شاملا لبنيتها التحتية ساهمت في بدء حقبة جديدة في تاريخ مصر الحديث هي «الجمهورية الجديدة»، حيث تم تشييد 14 مشروعًا قوميًا خلال 9 سنوات وهي:

- إنشاء محور سمالوط الحر على النيل بطول 24 كيلو وعرض 21 متر.

- تطوير الطريق الصحراوي الغربي في المسافة ما بين القاهرة والمنيا.

- إنشاء مستشفى سمالوط النموذجي لخدمة عدد كبير من القري والعزب والنجوع.

- إنشاء مستشفى ملوي التخصصي، وتم تخصيصه للعزل في فترة انتشار جائحة كورونا.

- إنشاء مستشفى ديرمواس المركزي ويخدم القرى الواقعة أقصي جنوب محافظة المنيا المتاخمة لحدود محافظة أسيوط.

- إنشاء مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنيا ولتخفيف معاناة المرضي الذين كانوا يسافرون خارج المحافظة للعلاج.

- إنشاء مستشفى المنيا الجامعي للاستقبال والطواري لتخفيف الضغط على المستشفيات العامة التابعة لمديرية الصحة.

- إنشاء محطة وشبكات مياه شرب مدينة أبوقرقاص بطاقة 102/204 ألف متر مكعب يوميا، وتخدم قري ومراكز جنوب المحافظة.

- إجراء توسعات محطة معالجة صرف صحي العدوة لرفع الطاقة من 2 إلى 10 آلاف متر مكعب يوميا.

- إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة ويضم 68 وحدة.

- إنشاء مركز التحكم الإقليمي للكهرباء بسمالوط ويخدم 5 محافظات «الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد».

- إنشاء 22 عمارة بمشروع جنة «1»، بعدد 528 وحدة سكنية بمدينة المنيا الجديدة.

- إنشاء 85 عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمنيا الجديدة المرحلة الثانية بعدد 2040 وحدة سكنية.

- إنشاء 14 عمارة بمشروع «دار مصر» بعدد 336 وحدة سكنية بمدينة المنيا الجديدة.