مصرع وإصابة 17 شخصا في 24 ساعة بمحافظة البحر الأحمر

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر عددًا من الحوادث خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها شخصين وأصيب 15 آخرين في ثلاث حوادث متفرقة بمدن الغردقة وسفاجا ومرسى علم، وتم نقل المصابين للمستشفيات والتصريح بدفن الجثث وعمل المحاضر اللازمة.

إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة في حادث سيارة بالغردقة

شهدت مدينة الغردقة إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بطريق الغردقة سفاجا، وعلى الفور تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم وعمل محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة.

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بمرسى علم

وشهد طريق مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر مصرع شخص وإصابة 5 أشخاص آخرين في حادث تصادم ثلاثة سيارات بالكيلو 25 طريق مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، والدفع بأكثر من سيارة إسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين انتهاء التحقيقات وتحرير محضرًا بالواقعة.

مصرع شخص وإصابة والدته في حريق بسفاجا

وفي مدينة سفاجا لقى شاب ثلاثيني مصرعه وأصيبت والدته مسنة في العقد السادس من العمر باختناق إثر اشتعال النيران في الشقة بأحد مساكن عمارات منطقة الكيلو 3 بمدينة سفاجا، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية وتمكن رجال المطافي من السيطرة على الحريق وتم استدعاء سيارة اسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى سفاجا تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة ونقل السيدة إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضرًا بالواقعة.